Белый дом и Сенат договорились по новому пакету помощи экономике США

Администрация президента Дональда Трампа и контролируемый республиканцами Сенат американского Конгресса достигли «принципиального соглашения» по следующему законопроекту о помощи экономике в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на заявление главы администрации Белого дома Марка Медоуза.

Медоуз заявил, что пакет помощи, скорее всего, будет опубликован днем 27 июля, как только будут решены несколько вопросов, содержание которые он не уточнил.

Ранее Медоуз заявил, что администрация США и сенаторы-республиканцы считают, что мартовские выплаты американским гражданам, связанные с коронавирусом, были слишком крупными.

Как сообщалось, Республиканская партия США предлагает направить еще $1 трлн на поддержку экономики в условиях кризиса из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, заявлял министр финансов США Стивен Мнучин.

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