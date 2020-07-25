В Москве задержали еще 9 участников стычек между армянами и азербайджанцами

Полицейские задержали девятерых участников столкновения между выходцами из Азербайджана и Армении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

«Сотрудниками полиции задержаны 9 человек по подозрению в совершении противоправных деяний. 24 июля на территории Москвы произошли конфликтные ситуации между гражданами», — рассказали в ведомстве.

Там ответили, что в ТиНАО мужчина получил телесные повреждения, также было испорчено остекление магазина. В ходе еще одного происшествия в ЗАО неизвестные разбили в зданиях кафе и автомойки стекла, в результате чего один их посетителей был травмирован осколками стекла.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц».

В ночь на 24 июля в районе Марьино произошло несколько конфликтов между армянами и азербайджанцами. После этого в течение дня в разных районах Москвы произошло еще несколько стычек.

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