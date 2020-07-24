Четыре станции метро закрылись в Москве до 28 июля

Участок Сокольнической линии столичного метро закрылся в Москве до 28 июля, указано на официальном сайте мэра Москвы.

«24 июля в 23:00 закроют станции «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» Сокольнической линии метро. Они откроются для пассажиров в 05:30 во вторник, 28 июля», — говорится в сообщении.

Ранее эти станции перешли на особый режим работы до 19 августа. В выходные эти станции полностью закрыты, а посадка на поезда заканчивается на них в 23.00. Это необходимо, чтобы быстрее закончить строительство бесстыкового пути на участке линии.

На время закрытия вдоль маршрута будут ходить бесплатные автобусы.

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