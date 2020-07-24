Высотка загорелась на юго-востоке Москвы

Высотный дом загорелся на юго-востоке столицы в районе метро «Кузьминки». Об этом рассказали РБК В ГУ МЧС по городу.

По данным МЧС, огонь распространился на площади 10 кв. м. Прибывшие на место пожарные сумели его ликвидировать.

Как уточняет «Москва 24», здание, в котором произошел пожар, находилось на ремонте.

Подробностей случившегося, как и данных о возможных пострадавших пока нет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На западе Москвы горит автомобильный склад

— Крупный пожар произошел на территории цементного завода на юго-западе Москвы

— В ЯНАО два человека пострадали при пожаре в расселенном доме