Молодые семьи смогут получить выплаты на покупку жилья комфорткласса

Молодые семьи, которые принимают участие в государственной программе обеспечения доступным жильем, смогут получить выплаты на покупку жилья комфорт-класса. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее средства разрешалось расходовать только на жильё эконом-класса.

Кроме того, согласно новым нормам, выплаты от государства можно будет потратить на рефинансирование ипотеки.

Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём» рассчитана на российские семьи, возраст супругов в которых до 35 лет. Они могут получить от государства компенсацию в размере до 35% от стоимости квартиры при ее покупке.

В 2020 году программой воспользуются около 15 тыс. молодых семей.

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