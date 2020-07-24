Молодые семьи смогут получить выплаты на покупку жилья комфорткласса
Молодые семьи, которые принимают участие в государственной программе обеспечения доступным жильем, смогут получить выплаты на покупку жилья комфорт-класса. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Ранее средства разрешалось расходовать только на жильё эконом-класса.
Кроме того, согласно новым нормам, выплаты от государства можно будет потратить на рефинансирование ипотеки.
Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём» рассчитана на российские семьи, возраст супругов в которых до 35 лет. Они могут получить от государства компенсацию в размере до 35% от стоимости квартиры при ее покупке.
В 2020 году программой воспользуются около 15 тыс. молодых семей.
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