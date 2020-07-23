Завернутый в пакет женский труп нашли в квартире в Подмосковье
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В одной из квартир жилого дома в деревне Большие Жеребцы Щелковского городского округа в Подмосковье обнаружили завернутый в пакет женский труп. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Московской области.
По данным следствия, тело женщины 50-55 лет нашли в среду, 22 июля. Экспертиза установила, что труп пролежал в квартире больше месяца.
По факту произошедшего следователи организовали проведение доследственной проверки.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также личность погибшей.
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