Площадь лесных пожаров в России уменьшилась до 18,5 тысячи га

За прошедшие сутки в России смогли потушить 96 лесных пожаров на площади 20 932 га, говорится в сообщении «Авиалесоохраны», поступившем в редакцию «Газеты.Ru».

По данным на 00.00 среды, 22 июля, на территории РФ продолжал действовать 131 лесной пожар на площади 18 530 га. Больше всего возгораний было зафиксировано в Свердловской области. Там 33 очага были на площади 1 942 га. Еще 30 пожаров зарегистрировано на площади 9 137 га в Югре и 25 возгораний в Якутии (площадь 1 067 га).

Сутками ранее в стране действовало 129 лесных пожаров на площади 20 404 га.

В настоящее время тушением лесных пожаров занимаются 3,6 тыс. человек, 616 единиц спецтехники, 70 воздушных судов на мониторинге и 27 ВС на тушении. Пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах Российской Федерации.

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