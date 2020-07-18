ВОЗ зафиксировала новый рекордный прирост случаев COVID-19 в мире

За минувшие сутки в мире выявлено более 259 новых случаев коронавирусной инфекции, что является рекордным показателем за все время пандемии, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

По данным ВОЗ, за сутки зафиксировано 259 848 новых случаев заболевания. Кроме того, за день в мире скончались 7360 пациентов с COVID-19.

На территории России первые два случая коронавируса выявили 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Генсек ООН: пандемия поставила человечество на колени

— В России выявили еще 6 234 случая коронавируса

— За время пандемии в мире выявили свыше 14 млн случаев заражения COVID-19