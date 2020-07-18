Минздрав Украины заявил об отсутствии в стране целостной медицины
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Глава Минздрава Украины Максим Степанов считает, что в стране нет медицины как единой системы, а существуют лишь «очаги» оказания медпомощи.
По мнению министра, «очаги оказания медпомощи» держатся в стране на врачах и медперсонале. При этом он полагает, что единственное направление медицины, которое нормально развилось – это стоматология.
«По сути, у нас медицины как системы не существует в стране. У нас есть очаги оказания медицинской помощи», — цитируют заявление Степанова украинские СМИ.
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