КНДР приступила к разработке собственной вакцины от коронавируса
Ученые из КНДР начали разработку собственной вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на научно- исследовательский совет КНДР.
Отмечается, что в настоящее время вакцина находится на стадии клинических испытаний.
По утверждения северокорейских ученых, им уже удалось доказать безопасность вакцины и ее способность формировать иммунитет к COVID-19 при испытаниях на животных.
Сейчас решается вопрос о переходе на третью стадию испытаний. Разработкой вакцины занимаются исследователи из института биомедицины при Академии медицинских наук северокорейского государства.
По официальным данным, на сегодняшний день в КНДР не выявлено ни одного случая заражения коронавируса.
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