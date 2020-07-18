КНДР приступила к разработке собственной вакцины от коронавируса

Ученые из КНДР начали разработку собственной вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на научно- исследовательский совет КНДР.

Отмечается, что в настоящее время вакцина находится на стадии клинических испытаний.

По утверждения северокорейских ученых, им уже удалось доказать безопасность вакцины и ее способность формировать иммунитет к COVID-19 при испытаниях на животных.

Сейчас решается вопрос о переходе на третью стадию испытаний. Разработкой вакцины занимаются исследователи из института биомедицины при Академии медицинских наук северокорейского государства.

По официальным данным, на сегодняшний день в КНДР не выявлено ни одного случая заражения коронавируса.

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