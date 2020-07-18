На Украине зафиксировали 847 новых случаев коронавируса

На Украине выявили 847 случаев коронавируса за прошедший день. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СНБО страны.

Всего в стране было зафиксировано 58 111 случаев коронавируса, скончались 1 477 человек, выздоровело 30 525 пациентов.

Больше всего случаев коронавируса за минувшие сутки было выявлено во Львовской области (137), Киеве (108) и в Закарпатской области (89).

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