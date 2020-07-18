В Москве коронавирус выявили еще у 578 человек

В Москве коронавирус за минувшие сутки выявили у 578 человек. Об этом сообщает столичный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Telegram.

Всего в Москве зафиксировано 232 954 случая заражения, выздоровели 170 180 человек, умерли 4 285.

Отмечается, что количество новых заболевших держится на низком уровне с начала июля. Доля выздоровевших в столице с начала пандемии составляет 73%.

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