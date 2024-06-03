Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Госдума рассмотрит изменения в Налоговом и Бюджетном кодексах

Макаров: Госдума рассмотрит изменения в Налоговом и Бюджетом кодексах 20 июня

close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Предложенный Минфином пакет бюджетных законопроектов в скором времени будет вынесен на рассмотрение Госдумы. Первое чтение запланировано на 20 июня, сообщает РИА Новости.

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров пояснил, что к обсуждению будут предложены пять законопроектов, вносящих изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы, в закон о федеральном бюджете на 2024 год, а также в законы о пенсионном обеспечении военнослужащих и о ежегодной выплате работающим родителям.

По словам Макарова, 26 июня депутаты рассмотрят законопроекты об исполнении федерального бюджета, а также бюджетов Фонда пенсионного и социального страхования РФ и Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2023 год.

23 мая в Госдуме объяснили, какой должна быть налоговая система в России. По словам Андрея Макарова, существующая сейчас плоская система НДФЛ сыграла колоссальную роль в становлении налоговой системы России, но на сегодняшний день технологические возможности в России позволяют перейти к более справедливой шкале.

Ранее в Госдуме призвали разделить налоговый режим для самозанятых на две категории.

Все новости на тему:
Налоговые изменения
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами