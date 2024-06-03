В Госдепе США назвали последствия бессрочной войны в Газе для Израиля

Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что бессрочная война Израиля в секторе Газа не только не приведет к желаемому результату, но также обострит его проблемы с безопасностью, в том числе перед лицом враждебно настроенного Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что бессрочный конфликт не сделает Израиль более безопасным местом, а только приведет к тому, что израильская сторона застрянет в Газе, а также обострит вызовы, с которыми придется столкнуться Иерусалиму на севере, на западном берегу Иордана.

Дипломат добавил, что, по мнению Вашингтона, палестинское движение ХАМАС не может быть допущено к управлению Газой.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ликвидация радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа остается наряду с освобождением удерживаемых там заложников главной целью военной операции Израиля в анклаве.

31 мая президент США Джо Байден рассказал о деталях предложенной Израилем сделки с ХАМАС. По его словам, она предусматривает прекращение боевых действий на шесть недель и вывод войск из Газы.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.