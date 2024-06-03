В Нижегородской области ФСБ выявила канал незаконной легализации мигрантов

Уголовное дело по подозрению в организации незаконной миграции возбуждено в Нижегородской области. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает ТАСС.

В преступной деятельности подозревается межэтническая группа, которая, по данным ФСБ, подготавливала подложные трудовые договоры и иную документацию для легализации мигрантов из стран Средней Азии.

«В результате указанной преступной деятельности на территории Российской Федерации незаконно пребывало свыше 1 тыс. иностранцев», — сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). Трое задержанных заключены под стражу решением Нижегородского районного суда. Выявленные в ходе следственных действий незаконно легализованные мигранты помещены в спецприемник для содержания иностранных граждан.

3 июня сообщалось, что в Приморье ликвидировали канал незаконной миграции через усыновление детей из РФ. Задержанные искали одиноких гражданок РФ с детьми из неблагополучной социальной среды, женщинам за вознаграждение предлагали вписать в графу «отца» в свидетельство о рождении ребенка иностранца. Приезжим это помогало получить вид на жительство в России.

Ранее в Подмосковье раскрыли схему легализации мигрантов по фальшивым паспортам.