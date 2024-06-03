Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Нижегородской области ФСБ выявила канал незаконной легализации мигрантов

ФСБ: в Нижегородской области незаконно легализовали больше 1000 иностранцев

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Уголовное дело по подозрению в организации незаконной миграции возбуждено в Нижегородской области. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает ТАСС.

В преступной деятельности подозревается межэтническая группа, которая, по данным ФСБ, подготавливала подложные трудовые договоры и иную документацию для легализации мигрантов из стран Средней Азии.

«В результате указанной преступной деятельности на территории Российской Федерации незаконно пребывало свыше 1 тыс. иностранцев», — сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). Трое задержанных заключены под стражу решением Нижегородского районного суда. Выявленные в ходе следственных действий незаконно легализованные мигранты помещены в спецприемник для содержания иностранных граждан.

3 июня сообщалось, что в Приморье ликвидировали канал незаконной миграции через усыновление детей из РФ. Задержанные искали одиноких гражданок РФ с детьми из неблагополучной социальной среды, женщинам за вознаграждение предлагали вписать в графу «отца» в свидетельство о рождении ребенка иностранца. Приезжим это помогало получить вид на жительство в России.

Ранее в Подмосковье раскрыли схему легализации мигрантов по фальшивым паспортам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами