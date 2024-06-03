«Мисс Болгария» лишена титула из-за невыполнения обязательств

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Организаторы конкурса «Мисс Болгария» лишили титула действующую победительницу Елизавету Кравец, ставшую лучшей в прошлом году. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение последовало из-за невыполнения Кравец своих обязательств и участия в деятельности, противоречащей ценностям организации «Мисс Болгария». Какие именно нарушения ставят девушке в вину, неизвестно.

С 3 июня Елизавете Кравец запрещено использовать титул «Мисс Болгария» в любых публичных коммуникациях и социальных сетях.

Она стала победительницей конкурса в сентябре 2023 года в возрасте 17 лет. В СМИ сообщалось, что она живет в Болгарии с семи лет, ее отец — украинец, мать — болгарка украинского происхождения.

15 мая в США разразился скандал вокруг победительниц двух главных конкурсов красоты в стране — «Мисс США» и «Юная мисс США». Обе они отказались от титулов, сославшись на свое психологическое состояние.

Ранее «Мисс Вселенная» Оливия Калпо показала шкаф с десятками купальников.