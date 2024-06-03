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Французские военные инструкторы уже обучают солдат ВСУ

Valeurs Actuelles: военные инструкторы из Франции уже находятся на Украине

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Nexter

Несмотря на отсутствие официального подтверждения, французские военные инструкторы уже находятся на Украине и обучают местных солдат. Об этом заявил бывший полковник ВМС Франции Пер де Йонг, сообщает новостной журнал Valeurs Actuelles.

По его словам, заявление президента Франции на эту тему, возможно, последует уже в ближайшем будущем.

«Новое обучение будет более масштабным (…) и сосредоточенным не только на технике, но и на военных маневрах», — сказал экс-полковник.

Де Йонг пояснил, что в деле помощи Украине для Франции немаловажно «определение последовательности поставок оборудования». По его словам, после пересечения польско-украинской границы движение рассчитано таким образом, чтобы «как можно меньше останавливаться до прибытия на фронт» для избегания возможных российских ударов, в том числе с дальнего расстояния.

Экс-полковник выразил мнение, что украинским артиллеристам необходимо присутствие французских инструкторов, несмотря на то, что обучение порой ведется «на обочине дороги».

На вооружении Украины находится, в числе прочего, французская дальнобойная гаубица Caesar.

Недавно стало известно, что в мае 45 украинцев прошли экспресс-обучение управлению гаубицами Caesar во Франции.

Ранее сообщалось, что первая группа французских военных инструкторов направилась на Украину.

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Операция на Украине
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