В Курской области объявляли ракетную опасность и угрозу атаки БПЛА

Угрозу ракетной опасности и атаки беспилотников объявили в Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!» — отметил он, уточнив, что силы и средства ПВО «приведены в готовность».

Кроме того, врио главы региона сообщил об угрозе ракетной опасности. Он призвал местных жителей в случае, если они находятся дома, спрятаться в помещениях без окон со сплошными стенами. Тем, кто находится находился на улице, нужно зайти в укрытие.

Через 20 минут глава региона написал об отмене угрозы атаки БПЛА и ракетной опасности в Курской области.

В ночь на понедельник, 3 июня, в Курской области уже объявили опасность атаки БПЛА.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи дронов-камикадзе атаковали АЗС в селе Головчино Белгородской области.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.