Создан новый препарат для облегчения хронической боли

Ученые из Техасского университета и Университета Вирджинии разработали новый препарат для безопасного устранения хронической боли. Его действие предполагает блокировку фермента DAGLβ, повышающего чувствительность нервов. Результаты исследования опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ученые объяснили, что иммунные клетки в организме человека вырабатывают соединения, называемые эндоканнабиноидами, которые, помимо прочего, регулируют воспаление. В норме воспаление — это естественный процесс, направленный на устранение (изоляцию) повреждающего агента и восстановление тканей. Однако в условиях воспаления возникает отек, который вызывает боль путем давления на нервные окончания.

Когда эндоканнабиноиды вызывают воспаление, нервы становятся чувствительными. Это значит, что для возникновения болевых ощущений им требуется менее интенсивная стимуляция. Такое повышение чувствительности может привести к тому, что выполнение обыденных действий становится болезненным. Это явление и называется хронической болью.

Новый препарат-ингибитор под названием KT109 может блокировать активность фермента DAGLβ, помогающего иммунным клеткам продуцировать эндоканнабиноиды. Лекарство уже протестировали на мышах. Разработка оказалась эффективной для снижения воспаления в организме грызунов и продемонстрировала способность устранять различные типы боли.

Исследовательская группа изучала действие ингибитора в виде инъекции. Цель ученых состоит в том, чтобы разработать препарат в виде таблеток для более удобного использования людьми.

Ранее врач рассказал о том, как оценивается интенсивность боли.