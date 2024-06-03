Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Перечислены признаки опасного истончения стенок мозговых сосудов

MedicalXpress: нарушения зрения могут говорить об аневризме сосудов мозга

close
100%
Shutterstock

Боль и онемение в области глаз, паралич одной стороны лица, расширение одного зрачка, нарушения зрения и общая слабость могут свидетельствовать об аневризме головного мозга. Об этом изданию MedicalXpress рассказал доктор Скотт Саймон, нейрохирург Медицинского центра Милтона С. Херши при Пенсильванском государственном медицинском университете.

Специалист объяснил, что аневризма — это растяжение или истончение стенки артерии или вены, ведущее к ее «выпячиванию». Особенностью аневризм мозговых сосудов является то, что при их разрыве возникает внутричерепное кровотечение, повреждающее структуры головного мозга.

По мере медленного роста аневризмы, который потенциально предшествует разрыву, могут проявляться предупреждающие признаки. По словам специалиста, в их числе нарушения зрения, например, двоение в глазах. Также на патологическое расширение указывает боль и онемение в области глаз, паралич одной из сторон лица, расширение одного зрачка. Другим тревожным симптомом выступает общая слабость.

Врач добавил, что во многих случаях аневризма сосудов головного мозга никак не проявляет себя и обнаруживается случайно в ходе магнитно-резонансной томографии (МРТ). Иногда развивающаяся аневризма представляет непосредственную угрозу, и в этих случаях врачи могут рекомендовать операцию по ее удалению. Однако чаще всего патология не вызывает проблем и требует регулярного наблюдения.

Ранее диабет связали с повышенным риском развития рака мозга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами