Перечислены признаки опасного истончения стенок мозговых сосудов

Боль и онемение в области глаз, паралич одной стороны лица, расширение одного зрачка, нарушения зрения и общая слабость могут свидетельствовать об аневризме головного мозга. Об этом изданию MedicalXpress рассказал доктор Скотт Саймон, нейрохирург Медицинского центра Милтона С. Херши при Пенсильванском государственном медицинском университете.

Специалист объяснил, что аневризма — это растяжение или истончение стенки артерии или вены, ведущее к ее «выпячиванию». Особенностью аневризм мозговых сосудов является то, что при их разрыве возникает внутричерепное кровотечение, повреждающее структуры головного мозга.

По мере медленного роста аневризмы, который потенциально предшествует разрыву, могут проявляться предупреждающие признаки. По словам специалиста, в их числе нарушения зрения, например, двоение в глазах. Также на патологическое расширение указывает боль и онемение в области глаз, паралич одной из сторон лица, расширение одного зрачка. Другим тревожным симптомом выступает общая слабость.

Врач добавил, что во многих случаях аневризма сосудов головного мозга никак не проявляет себя и обнаруживается случайно в ходе магнитно-резонансной томографии (МРТ). Иногда развивающаяся аневризма представляет непосредственную угрозу, и в этих случаях врачи могут рекомендовать операцию по ее удалению. Однако чаще всего патология не вызывает проблем и требует регулярного наблюдения.

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