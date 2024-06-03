Мбаппе официально стал игроком «Реала»

Французский футболит Килиан Мбаппе официально перешел из парижского «ПСЖ» в мадридский «Реал», передает сайт испанской команды.

10 мая Мбаппе официально объявил о том, что после завершения сезона-2023/24 покинет «ПСЖ». Из-за того, что его контракт истекает 30 июня 2024 года, форвард покидает французский клуб в статусе свободного агента.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Монако», воспитанником которого является. Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский «Реал» летом по окончании соглашения с французским клубом. На «Сантьяго Бернабеу» уже начали продавать шарфы с изображением французского форварда, соответствующие фото появились в сети.

«Реал» в прошлом сезоне стал обладателем Лиги чемпионов, обыграв в финальном матче дортмундскую «Боруссию». Встреча завершилась со счетом 2:0. В чемпионате Испании «Реал» занял первое место, опередив каталонскую «Барселону» на десять очков.

Ранее Мбаппе раскрыл, за какой клуб Серии А хотел бы сыграть.