Черчесова сравнили с Моуринью

Работа в сборной Казахстана может стать хорошим трамплином для бывшего главного тренера национальной команды России Станислава Черчесова. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил экс-футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин.

«Можно ли считать сборную Казахстана понижением? Возьмем в пример Моуринью: он прошел лучшие клубы мира. Сейчас работает в Турции, и нет никаких проблем. Это тренерская работа. Я мог бы привести в пример еще ряд выдающихся тренеров. Не надо стесняться работы, надо хорошо ее делать. Если Черчесов выведет Казахстан на другой уровень и добьется высоких результатов, это поднимет его статус. Эта работа — хороший трамплин», — считает Гладилин.

Казахстанская федерация футбола объявила о назначении Черчесова главным тренером сборной в понедельник, 3 июня. Последним местом работы специалиста был венгерский «Ференцварош». Черчесов возглавлял ряд российских клубов, в том числе «Спартак» и «Динамо», а во главе сборной России дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира — 2018.

Ранее экс-игрок Булыкин назвал тренера Черчесова максималистом.