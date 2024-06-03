Вице-премьер Словакии рассказал, сколько может занять полное выздоровление Фицо

Вице-премьер, министр обороны Словакии Роберт Калиняк считает, что о полном выздоровлении премьер-министра республики Роберта Фицо, который сейчас восстанавливается после совершенного на него покушения, можно будет говорить к осени. Об этом сообщает РИА Новости.

Калиняк подчеркнул, что в текущий момент Фицо обслуживает себя самостоятельно, но его ранения очень болезненные, поэтому и восстановление будет сложным.

До этого Калиняк заявил, что премьер-министр страны Роберт Фицо, на которого три недели назад было совершено покушение, проходит медицинскую реабилитацию в домашних условиях.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что покушение на жизнь главы правительства Словакии Роберта Фицо стало результатом кампании ненависти, развязанной в стране его политическими противниками.

Накануне в Братиславе заявили, что Фицо может вернуться к работе не ранее чем через несколько месяцев. При этом состояние политика после покушения улучшается, отметили в словацком МИД.

Ранее сообщалось, что премьер Словакии Фицо передвигается по дому на костылях.