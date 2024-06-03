Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вице-премьер Словакии рассказал, сколько может занять полное выздоровление Фицо

Вице-премьер Словакии Калиняк: полное выздоровление Фицо может произойти к осени

close
100%
IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Вице-премьер, министр обороны Словакии Роберт Калиняк считает, что о полном выздоровлении премьер-министра республики Роберта Фицо, который сейчас восстанавливается после совершенного на него покушения, можно будет говорить к осени. Об этом сообщает РИА Новости.

Калиняк подчеркнул, что в текущий момент Фицо обслуживает себя самостоятельно, но его ранения очень болезненные, поэтому и восстановление будет сложным.

До этого Калиняк заявил, что премьер-министр страны Роберт Фицо, на которого три недели назад было совершено покушение, проходит медицинскую реабилитацию в домашних условиях.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что покушение на жизнь главы правительства Словакии Роберта Фицо стало результатом кампании ненависти, развязанной в стране его политическими противниками.

Накануне в Братиславе заявили, что Фицо может вернуться к работе не ранее чем через несколько месяцев. При этом состояние политика после покушения улучшается, отметили в словацком МИД.

Ранее сообщалось, что премьер Словакии Фицо передвигается по дому на костылях.

Все новости на тему:
Покушение на премьера Словакии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами