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Россиянин не смог смириться с отказом сожительницы и поджег ее дом, пока женщина спала

В Пермском крае мужчину арестовали за поджог дома сожительницы

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Freepik.com

Жителя Приморского края подозревают в поджоге дома сожительницы. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в деревне Кипчак Куединского муниципального округа. По версии правоохранителей, за некоторое время до произошедшего пара поссорилась и женщина выгнала 49-летнего сожителя из дома.

Спустя несколько дней мужчина вернулся и попросил прощения, но конфликт на этом не завершился.

«Дама сердца не впустила его в жилище, сказав, что свое решение о примирении озвучит утром, и ушла спать», – поделились в ведомстве.

Такое поведение возлюбленной не понравилось мужчине, поэтому он облил землю вокруг газового ящика бензином и поджег. Россиянин ушел только после того, как удостоверился, что предмет загорелся. О том, пострадала ли хозяйка, не сообщается.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Фигурант признал вину, на данный момент он находится под стражей. На данный момент правоохранители ведут следствие.

Ранее тюменский бизнесмен заказал поджог магазина своей конкурентки и отправился в колонию.

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