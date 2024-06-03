В Москве арестован израильский экс-футболист

Пресненский суд Москвы принял решение арестовать бывшего футболиста Лирона Басиса по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщается в электронной базе суда.

«Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Басиса Л. удовлетворено», — говорится в постановлении.

Басис арестован по запросу Германии для дальнейшей экстрадиции.

Басис выступал за израильские «Маккаби», «Хапоэль», «Бейтар» и молодежную сборную Израиля.

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