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В Москве арестован израильский экс-футболист

Суд в Москве арестовал экс-футболиста Басиса по запросу Германии

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Пресненский суд Москвы принял решение арестовать бывшего футболиста Лирона Басиса по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщается в электронной базе суда.

«Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Басиса Л. удовлетворено», — говорится в постановлении.

Басис арестован по запросу Германии для дальнейшей экстрадиции.

Басис выступал за израильские «Маккаби», «Хапоэль», «Бейтар» и молодежную сборную Израиля.

Бразильская полиция арестовала бывшего нападающего ЦСКА и «Манчестер Сити».

Жо был задержан 6 мая за несвоевременную выплату алиментов. Он провел ночь в полицейском участке в Кампинасе, городе, где его команда «Амазонас» встречалась с «Понте Прета».

В клубе заверили, что оказывают футболисту всю необходимую помощь.

Ранее адвокаты игрока московского «Спартака» Квинси Промеса ответили на вопрос о судьбе своего подзащитного.

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