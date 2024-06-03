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Палестина хочет присоединиться к иску ЮАР против Израиля

Палестина подала заявку на присоединение к иску ЮАР против Израиля в суде ООН

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Shutterstock/ChiccoDodiFC

Власти Палестины подали заявление с просьбой разрешить им присоединиться к иску ЮАР против Израиля в Международном суде Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросу предполагаемого геноцида в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что заявление было подано Палестиной 31 мая 2024 года.

К документам властей Палестины также прилагается заявление палестинского министерства иностранных дел о признании компетенции суда ООН разрешать споры.

2 июня президент Чили Габриэль Борич заявил, что страна намерена присоединиться к иску ЮАР, который она подала в Международный суд ООН из-за действий Израиля в секторе Газа.

До этого сообщалось, что Южно-Африканская республика (ЮАР) обратилась в Международный суд (МС) из-за нападения Израиля на Рафах в секторе Газа. Отмечается, что ЮАР обвиняет Израиль в актах геноцида против палестинцев. Всемирный суд в январе обязал Израиль воздерживаться от любых действий, которые могут подпадать под Конвенцию о геноциде, и гарантировать, что его войска не совершат актов геноцида против палестинцев.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.

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