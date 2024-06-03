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В МИД России осудили удары Израиля по Сирии

МИД РФ осудил израильские авиаудары по Сирии

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

В министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что Москва осуждает израильские авиаудары по Сирии, такие акции могут спровоцировать масштабную вооруженную эскалацию. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что подобные действия в нынешней ситуации могут привести к опасным последствиям в регионе, а также спровоцировать масштабную вооруженную эскалацию. В МИД подчеркнули, что подобное недопустимо.

Там подчеркнули, что российское внешнеполитическое ведомство «в очередной раз настоятельно призывает израильское руководство отказаться от этой порочной практики, чреватой неконтролируемой дестабилизацией обстановки на всем Ближнем Востоке».

Ночью 3 июня стало известно, что израильская авиация нанесла удары по военным позициям в окрестностях сирийского города Алеппо.

2 июня экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову прекратить конфликт в Палестине.

Ранее WSJ раскрыла роль США в планировании операции Израиля в Рафахе.

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