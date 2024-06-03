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Украинский дрон атаковал «КамАЗ» в Белгородской области

Гладков: дрон атаковал «КамАЗ» в Шебекинском городском округе

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Телеграм-канал ПАО «КАМАЗ»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дрона-камикадзе атаковали работающий в поле «КамАЗ» в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В районе поселка Первомайский Шебекинского округа <…> «КамАЗ» и движущийся легковой автомобиль подверглись атаке ВСУ», — написал глава региона, уточнив, что противник применил дроны-камикадзе.

За рулем большегруза находился руководитель сельхозпредприятия, который в результате взрыва не пострадал. Второй дрон атаковал легковой автомобиль. Его водитель с минно-взрывной травмой и осколочным ранением левого плеча сам приехал в районную больницу. Оба транспортных средства получили повреждения.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дрона-камикадзе атаковали движущийся по дороге автомобиль в селе Муром в Белгородской области.

Ранее российские военные ликвидировали несколько воздушных целей в районе Белгорода.

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