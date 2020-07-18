Названы самые пожароопасные регионы в ближайшие дни

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал самые пожароопасные регионы в ближайшие дни. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, наиболее значительная пожароопасность в Якутии, Хабаровском крае, в целом, в Дальневосточном федеральном округе и южной половине Сибирского федерального округа.

Отмечается, что это связано с высокой температурой и наличием условий для самовозгорания на данных территориях.

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