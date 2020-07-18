Бразилия призывает исключить гидроксихлорохин при борьбе с COVID-19

Бразильское общество инфектологии обратилось с призывом исключить гидроксихлорохин из числа препаратов, используемых при борьбе с новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Общество опубликовало заявление, в котором призывает «срочно изъять» препарат, который не дает результатов и вызывает побочные эффекты.

Инфекционисты обратились к минздраву страны с призывом пересмотреть политику лечения пациентов с COVID-19.

Однако данный препарат используется при лечении президента Бразилии Жаира Болсонару, который считает, что гидроксихлорохин ему помогает.

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