Бразилия призывает исключить гидроксихлорохин при борьбе с COVID-19
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Бразильское общество инфектологии обратилось с призывом исключить гидроксихлорохин из числа препаратов, используемых при борьбе с новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».
Общество опубликовало заявление, в котором призывает «срочно изъять» препарат, который не дает результатов и вызывает побочные эффекты.
Инфекционисты обратились к минздраву страны с призывом пересмотреть политику лечения пациентов с COVID-19.
Однако данный препарат используется при лечении президента Бразилии Жаира Болсонару, который считает, что гидроксихлорохин ему помогает.
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