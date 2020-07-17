В Москве эвакуируют суд из-за угрозы минирования
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Хамовнический суд Москвы эвакуируют из-за анонимного сообщения о минировании, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в Хамовническом суде. Посетители и сотрудники суда эвакуированы», — сказал источник.
Отмечается, что сейчас здание обыскивают кинологи.
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