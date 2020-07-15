Под Саратовом семь тысяч человек остаются без света из-за урагана

Под Саратовом больше семи тысяч человек остаются без света после урагана, пишет РИА «Новости» со ссылкой на областное МЧС.

«На 14.00 (13.00 мск) в Балаковском районе все подключено, в Питерском остается 741 дом, (с населением) 1925 человек, в Марксовском — 1010 домов, 5350 человек», — сказали в МЧС.

Отмечается, что работники планируют устранить неполадки за сегодняшний вечер.

Ранее Минэнерго сообщило, что из-за дождя, грозы и сильного ветра в Балаковском районе Саратовской области больше 70 тысяч жителей остались без света. Большая часть исправительных работ уже завершилась.

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