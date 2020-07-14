Оперштаб Чечни временно запретил въезд для туристов в республику

Оперативный штаб Чеченской республики по борьбе с коронавирусом распорядился временно закрыть границы региона для туристов из-за опасения новых вспышек заболевания, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова начальника республиканского УГИБДД Идриса Черхигова.

«Данная мера принята для предупреждения распространения вирусной инфекции в регионе и сохранения жизни и здоровья граждан», — заявил Черхигов.

Он пояснил, что преждевременное открытие туристического сезона в регионе может вызвать очередные вспышки коронавируса.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 13 млн, умерли более 575 тыс. человек.

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