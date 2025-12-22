Нетаньяху предупредил Иран о жестком ответе на любые действия

Израильское правительство предпринимает необходимые меры предосторожности. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности жестко ответить на любые действия, направленные против его страны, пишет РИА Новости.

«Мы знаем, что Иран проводит учения. Мы следим за этим и принимаем необходимые меры. Я хочу четко заявить Ирану: на любые действия против Израиля последует очень жесткий ответ», – подчеркнул Нетаньяху в ходе совместной пресс-конференции с президентом Кипра Никосом Христодулидисом и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

До этого портал Axios, ссылаясь на информированные источники, сообщил о том, что израильские официальные лица выразили обеспокоенность администрации президента США Дональда Трампа по поводу ракетных учений Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, рассматривая их как возможную подготовку к нанесению удара по Израилю. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, в свою очередь, подчеркнул, что иранская ракетная программа носит исключительно оборонительный характер и не подлежит обсуждению с другими странами.

Изначально иранское агентство Fars сообщило о проведении военных учений с использованием ракет в различных областях Ирана. Однако позже государственное иранское телевидение IRIB дезавуировало эти сообщения, опровергнув факт проведения ракетных испытаний.

Ранее СМИ сообщили, что война между Израилем и Ираном почти неизбежна.