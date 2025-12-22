На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Нетаньяху предупредил Иран о жестком ответе на любые действия

Нетаньяху: любые действия Ирана против Израиля получат очень жесткий ответ
true
true
true
close
Jack Guez/Reuters

Израильское правительство предпринимает необходимые меры предосторожности. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности жестко ответить на любые действия, направленные против его страны, пишет РИА Новости.

«Мы знаем, что Иран проводит учения. Мы следим за этим и принимаем необходимые меры. Я хочу четко заявить Ирану: на любые действия против Израиля последует очень жесткий ответ», – подчеркнул Нетаньяху в ходе совместной пресс-конференции с президентом Кипра Никосом Христодулидисом и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

До этого портал Axios, ссылаясь на информированные источники, сообщил о том, что израильские официальные лица выразили обеспокоенность администрации президента США Дональда Трампа по поводу ракетных учений Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, рассматривая их как возможную подготовку к нанесению удара по Израилю. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, в свою очередь, подчеркнул, что иранская ракетная программа носит исключительно оборонительный характер и не подлежит обсуждению с другими странами.

Изначально иранское агентство Fars сообщило о проведении военных учений с использованием ракет в различных областях Ирана. Однако позже государственное иранское телевидение IRIB дезавуировало эти сообщения, опровергнув факт проведения ракетных испытаний.

Ранее СМИ сообщили, что война между Израилем и Ираном почти неизбежна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Девяток яиц и гаджеты без апгрейда: как шринкфляция изменит ваши покупки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами