В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

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Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности из-за сильных дождей в Москве и Подмосковье, пишет РИА «Новости».

«Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — сообщили в Гидрометцентре.

Предупреждение действует до 15 июля. Также ожидаются ветер и гроза.

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