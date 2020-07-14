В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
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Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности из-за сильных дождей в Москве и Подмосковье, пишет РИА «Новости».
«Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — сообщили в Гидрометцентре.
Предупреждение действует до 15 июля. Также ожидаются ветер и гроза.
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