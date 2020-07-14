В России ликвидировали 74 лесных пожара за сутки

За прошедшие сутки специалисты потушили в России 74 лесных пожара на площади 2 479 га, говорится в сообщении «Авиалесоохраны», поступившем в «Газету.Ru».

По данным на 00.00 мск, на территории российских регионов продолжают действовать 152 пожара в лесных массивах. Их общая площадь составляет 37 029 га. Больше всего возгораний зафиксированы в Амурской области (25 пожаров площадью 11 133 га), еще 23 пожара на площади 7 592 га в Ханты-Мансийском АО, 20 пожаров на землях лесного фонда Иркутской области (площадь 9 640 га) и не только.

Тушением возгораний занимаются 3,5 тыс. человек, 511 единиц техники, 70 воздушных судов на мониторинге и 38 ВС на тушении.

В настоящее врем режим ЧС из-за пожаров введен в 7 субъектах Российской Федерации.

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