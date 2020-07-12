Дела сестер Хачатурян будут рассматривать разные суды

Дела сестер Хачатурян направленны на рассмотрение в разные суды Москвы, рассказал адвокат младшей сестры Ярослав Пакулин. Об этом сообщает ТАСС.

Так, уголовное дело в отношении старших сестер, обвиняемых в убийстве отца, рассмотрит Московский городской суд. Дело младшей сестры направлено в Бутырский суд Москвы, пояснил Пакулин.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу сестер.

Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. 28 июля 2018 года три девушки были задержаны. 14 июня 2019 года следствие предъявило им обвинение в окончательной редакции — убийство.

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