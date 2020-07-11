На заводе в китайской провинции Ляонин прогремел взрыв

Взрыв прогремел на заводе, расположенном в китайской провинции Ляонин. Об этом сообщает китайское издание People's Daily.

По данным издания, инцидент произошел в округе Фусинь. В результате взрыва были выбиты стекла в близлежащих домах.

«Масштаб ущерба пока неизвестен», — сообщает издание в своем Twitter.

Информация о пострадавших и причинах взрыва еще не поступала.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Взрыв раздался на нефтехимическом заводе в Испании

— Взрыв произошел на заводе резиновых изделий в Мценске, есть жертвы

— Взрыв произошел на заводе Honda в Японии