На заводе в китайской провинции Ляонин прогремел взрыв
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Взрыв прогремел на заводе, расположенном в китайской провинции Ляонин. Об этом сообщает китайское издание People's Daily.
По данным издания, инцидент произошел в округе Фусинь. В результате взрыва были выбиты стекла в близлежащих домах.
«Масштаб ущерба пока неизвестен», — сообщает издание в своем Twitter.
Информация о пострадавших и причинах взрыва еще не поступала.
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