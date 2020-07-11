В Москве в субботу ожидается до +29°С

В Москве в субботу, 11 июля, ожидается до +29°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +27 до +29°C. Ожидается переменная облачность, по области местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный скоростью 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Ночью температура опустится до +16...+18°C. Сохранится переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление днем составит 750 мм ртутного столба, ночью – 749 мм.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.