Голикова: разработка вакцины от COVID-19 идет в графике

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о сроках разработки вакцины от нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что создание вакцины идет по графику.

Вице-премьер подчеркнула, что власти стараются подготовить вакцину к новому эпидсезону.

«Мы пока идем в графике, который был утвержден правительством», — сказала Голикова.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 12 млн, за все время от коронавируса умерли более 550 тыс. человек.

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