В Госдуме заявили, что МВД знало о преступных связях Фургала с 90-х годов

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что МВД России знало о преступных связях губернатора Хабаровского края Сергея Фургала с 1990-х годов.

«Не удивлен аресту Фургала: удивлен, что так поздно. В оперативных учетах МВД он стоит с 1990-х, как связь ОПС «Общак», — написал Хинштейн на своей странице в Twitter.

Он добавил, что помощником главы Хабаровского края был задержанный и осужденный в 2011 году преступный авторитет Тимоха.

Политик отметил, что Фургал уже будучи депутатом продолжил заниматься «сомнительным бизнесом» — переработкой металла.

Фургал стал главой Хабаровского края в 2018 году, набрав во втором туре выборов почти 70% голосов. Фургал подозревается минимум в двух эпизодах организации убийств и одного покушения на убийство. По делу чиновника также были задержаны и арестованы еще 4 активных участника преступной группы. Им уже предъявили обвинения. В ближайшее время обвинение будет предъявлено и Фургалу.

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