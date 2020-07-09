Пресс-секретарь Фургала назвала его честным и справедливым

Пресс-секретарь задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Надежда Томченко оценила его как честного, справедливого и требовательного руководителя, об этом она рассказала изданию «Подъем».

Она добавила, что не верит в обвинения Фургала в организации и совершении убийств.

Кроме того, Томченко выразила мнение, что последние два года губернатору могли мешать в его работе.

«Все время возникали какие-то трудности и проблемы», — подчеркнула она.

Фургал стал главой Хабаровского края в 2018 году, набрав во втором туре выборов почти 70% голосов. Фургал подозревается минимум в двух эпизодах организации убийств и одного покушения на убийство. По делу чиновника также были задержаны и арестованы еще 4 активных участника преступной группы. Им уже предъявили обвинения. В ближайшее время обвинение будет предъявлено и Фургалу.

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