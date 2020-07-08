Несколько домов смыло в Подмосковье при прокладке обводного канала

В подмосковной Рузе во время прокладки обводного канала смыло водой два дома, а также были подтоплены почти 30 приусадебных участков. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб.

Выяснилось, что во время прокладки обводного канала произошел подмыв технической насыпи и вода вышла через жилой сектор в реку Руза.

«В результате подтоплено 29 приусадебных участков с 29 частными домами», — добавил собеседник.

Он уточнил, что также вода смысла два ветхих деревянных частных дома. В результате случившегося никто не пострадал.

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