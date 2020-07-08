Мурашко рассказал о наибольшей опасности COVID-19

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что коронавирус, переносимый в тяжелой форме, способен безвозвратно сократить функционал и емкость легких у человека. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-1».

«Те, кто перенесли коронавирусную инфекцию, особенно в тяжелой форме, конечно же нуждаются в реабилитации. Наиболее уязвимыми органами и системами стали легкие», — сказал министр.

Он добавил, что второй значимой проблемой у людей, которые победили инфекцию, могут стать миокардиты и другие нарушения в работе сердца. Помощь медиков в восстановлении в таком случае также является обязательной.

По последним данным, в России выявлено более 700 тыс. случаев заражения коронавирусом, погибли свыше 10,6 тыс. пациентов.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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