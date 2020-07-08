Летевший из Владивостока на Камчатку самолет аварийно сел на Сахалине
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Самолет, направлявшийся из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, в среду утром совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. Об этом сообщает РИА «Новости» о ссылкой на пресс-службу островного авиапредприятия.
В пресс-службе рассказали, что воздушное судно запросило аварийную посадку, после чего оно благополучно приземлилось.
«Все 28 пассажиров ожидают продолжения рейса в зале ожидания нашего аэропорта», — сообщила собеседница агентства.
Причина аварийной посадки самолета не указывается.
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