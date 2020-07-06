Синоптики заявили, что 2020 год войдет в топ-10 самых теплых в истории России

В Гидрометцентре заявили, что 2020 год войдет в число 10 самых теплых годов в российской истории. Об этом сообщает РИА «Новости».

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что первая половина текущего года побила температурный рекорд за 130 лет.

«Понятно, что он (2020 год. — примечание «Газеты.Ru») войдет в десятку самых теплых», — добавил Вильфанд.

Однако он затруднился уточнить, на каком именно месте окажется 2020 год. Синоптик также назвал июнь 2020 года самым теплым месяцем за историю наблюдений.

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