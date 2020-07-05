Протестующие у Белого дома сожгли флаг США после выступления Трампа
Протестующие возле Белого Дома в Вашингтоне сожгли американский флаг после того, как президент США Дональд Трамп выступил с речью по случаю Дня независимости. Об этом сообщает The Hill.
Как отмечается, акцию с сожжением флага устроили участники Революционной коммунистической партии. Во время инцидента они выкрикивали лозунги против «рабства, геноцида и войны» и «Америка никогда не была великой». Кроме того, были слышны и антиправительственные лозунги.
Перед инцидентом участники протестов провели акцию «Откажись от фашизма». Еще демонстранты призвали Трампа и вице-президента США Майка Пенса уйти со своих постов.
4 июля Трамп в ходе своего выступления по случаю Дня независимости в Белом доме заверил, что США нанесут поражение радикалам, которые устраивают беспорядки в стране, отметив, что американцы уже победили фашистов и коммунистов.
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