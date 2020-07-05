В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек

В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«В Дзержинском районе в результате прохождения грозового фронта произошло падение деревьев в районе населённого пункта Колон на озере Маслеево», — сообщили в пресс-службе.

Как рассказали в ведомстве, в результате инцидента также было повреждено около 20 автомобилей и десяти палаток.

В настоящее время сотрудники МЧС и краевые спасатели устраняют последствия непогоды.