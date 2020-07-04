Землетрясение магнитудой 5 произошло в Таджикистане

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На территории Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Геофизической службы Академии наук Таджикистана.

Подземный толчок был зафиксирован в 12.34 мск. Эпицентр находился в 195 км восточнее Душанбе.

В самом Душанбе магнитуда землетрясения составила 3. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

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