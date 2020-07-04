В МИД считают «вбросом» заявления о причастности России к радиации в Европе
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что публикации о том, что к повышению уровня радиации над северной Европой могли привести испытания российского ядерного оружия, не являются правдой. Об этом сообщает «Интерфакс».
По его словам, западные коллеги ищут поводы, чтобы напомнить о своей озабоченности по поводу создания в России перспективных систем ядерного сдерживания.
«Под эти информационные вбросы могут быть подтянуты любые сюжеты, и мы просто должны сейчас наблюдать за этим как за явлением природы», — добавил Рябков.
Ранее журнал Forbes опубликовал материал, в котором говорилось, что повышение радиационного фона может быть связано с испытанием новой крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон».
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